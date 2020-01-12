مصرف لبنان المركزي يطلب صلاحيات استثنائية

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

وأكد سلامة إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير/ كانون الثاني لطلب ”الصلاحيات الاستثنائية اللازمة“.

وأضاف في رسالة نصية أرسلها إلى ”رويترز“، أنه ”لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة“.

وجاء في الخطاب الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، أنه يجب ”تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا“.