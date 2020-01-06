مورغان ستانلي: قوة الاقتصاد لن تضمن فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية‎

قال بنك مورغان ستانلي أحد أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية، إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لن يضمن بالضرورة فوز الرئيس دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية.

وفي تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الإثنين، دعا البنك المستثمرين إلى أن يكونوا ”تفاعليين وليسوا استباقيين، وأن ينتهجوا سياسات معقولة وواقعية في توقعاتهم“.

وأضاف التقرير، أن أكثر الأفكار الخاطئة شيوعا بين المستثمرين، هي أنهم يعتقدون أن النمو الاقتصادي القوي سيضمن فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية.

ولفت التقرير إلى أن الاعتقاد العام بأن المرشحين للرئاسة يفوزون بفترة ثانية عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا يتعارض مع ”الحكمة السائدة بأن المرشحين الذين يحظون بنقاط قبول سلبية يخسرون الانتخابات“.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي سابقة بأن مرشحا رئاسيا يمكن أن يفوز في حال كان الأداء الاقتصادي قويا وكانت نقاط الاستطلاع بشأنه ضعيفة.

وختم التقرير بالقول: ”هناك دلائل إحصائية تشير إلى أن الأداء الاقتصادي الجيد يمكن أن يكون ضروريا لفوز المرشح، لكننا نعتقد أيضا بأن تلك الدلائل ليست كافية وغير مقنعة“.