ارتفاع ودائع المستثمرين في الإمارات‎

بلغت الودائع التي ضخها المستثمرون الأجانب في الجهاز المصرفي الإماراتي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 14,4 مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب أرقام رسمية.

وبذلك، ارتفع إجمالي ودائع هذه الشريحة من المستثمرين إلى 204,4 مليار درهم، مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، مقارنة مع 189,8 مليار درهم في أيلول/سبتمبر من العام ذاته.

ويعكس ارتفاع وتيرة التدفقات الأجنبية في الجهاز المصرفي المحلي ”الثقة الكبيرة التي تحظى بها البنوك الإماراتية في أوساط المستثمرين الأجانب، التي لا تزال تحافظ على المركز الأول خليجيا وشرق أوسطيا من حيث الملاءة المالية وحجم الأصول والربحية“، بحسب المصرف المركزي الإماراتي.

وتوقع المصرف في تقرير، اليوم الأحد، استمرار النمو خلال الفترة المتبقية من العام 2019، ”وهو ما سيسهم في منحه المزيد من القوة والملاءة المالية“.

وبحسب بيانات المصرف، فقد ”تواصل تفوق ودائع غير المقيمين على قروضهم في الجهاز المصرفي منذ بداية العام 2019، حيث وصلت قيمة القروض 160,1 مليار درهم مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يقابلها ودائع بقيمة 204,4 مليار درهم في الشهر ذاته“.

وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11,2 % من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الإماراتي، والتي بلغت قيمتها 1,819 تريليون درهم، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.