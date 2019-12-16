السعودية.. وقف محادثات اندماج بنكي ”الرياض“ و“الأهلي التجاري“

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، ومنافسه الأصغر بنك الرياض اليوم الإثنين إنهما أوقفا محادثات مبدئية بدأت العام الماضي، دون إعطاء أسباب.

وقال البنكان في إفصاحين منفصلين للبورصة: ”اتفق مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين“.

وكان من المتوقع أن يتمخّض الاندماج عن حيازة مصرفية مجتمعة بأصول تبلغ 183 مليار دولار وتعزز فارق تقدم البنك الأهلي التجاري عن أقرب منافسيه، بما فيهم مصرف الراجحي، عبر زيادة أصوله بمقدار الثلث تقريبًا إلى 685 مليار دولار.

وللبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض كليهما مساهم مشترك في صندوق الاستثمارات العامة السيادي، وهو ما يقول محللون إنه كان سيسهل الارتباط.

وقالت مصادر لرويترز العام الماضي إن البنك كان قد عيّن جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن الاندماج.