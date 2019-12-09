تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي

عين رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، محافظًا لبنك السودان المركزي.

وجاء قرار تعيين محافظ المركزي بعد موافقة رئيس مجلس السيادة على استقالة المحافظ السابق حسين جنقول.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تقدم ”جنقول“ باستقالته من منصب محافظ بنك السودان المركزي دون ذكر الأسباب.

وجرى تعيين جنقول، في الثلاثين من أيار/مايو الماضي، بقرارٍ صادر من المجلس العسكري الانتقالي ”المحلول“.

وشغل جنقول منصب نائب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وتم تعيينه في منصب مكلّف بمهام المحافظ بعد إعفاء المحافظ السابق محمد خير الزبير، في آذار/مارس الماضي.

وفي مطلع آب/أغسطس الماضي، عين المجلس العسكري الانتقالي ”المحلول“ بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، والمعتصم عبدالله الفكي، نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي.

ونال بدر الدين عبدالرحيم بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الخرطوم – أكبر وأشهر الجامعات السودانية في العام 1982، وماجستير الاقتصاد من جامعة مانشستر، ويحمل درجة الدكتوارة من نفس الجامعة في عام 1992، وشغل منصب رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي.

وعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم، في الفترة من 1992 إلى 1997. كما قام بالتدريس بالجامعات السودانية خلال نفس الفترة، فيما عمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا لوكيل وزارة المالية بسلطنة عمان (2002-2008).

وفي السابق، عمل مستشارًا في تمويل الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة والتنمية الريفية للبنك الإسلامي السوداني، خلال الفترة من 1994 إلى 1996، ومستشارًا لتمويل الأسر المنتجة والصناعات الحرفية لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بمكتب المؤسسة بالخرطوم من 1995 إلى 1997.

كما شغل رئاسة وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي (بدرجة مدير عام)، منذ مارس من العام 2012 حتى مارس 2016.

وبدر الدين مؤلف لمجموعة من الكتب في موضوعات التمويل الأصغر والشمول المالي والمشروعات الصغيرة، طبعت بإنجلترا وأمريكا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والسودان.