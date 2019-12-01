”المركزي البحريني“ يوافق على استحواذ بيت التمويل الكويتي على ”الأهلي المتحد“‎

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، يوم الأحد، إنه تلقى موافقة مصرف البحرين المركزي على المضي في إجراءاته الهادفة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وأضاف ”بيتك“ في بيان لبورصة الكويت، أنّ ”القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين“.

ويجري البنكان محادثات منذ منتصف 2018، وفي حين نفذت عدة بنوك في المنطقة عمليات اندماج حديثًا، فإن اندماج البنكين قد يصبح الأول عبر الحدود بين بنكين خليجيين في السنوات الأخيرة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال بيت التمويل الكويتي، إنه تلقى موافقة ”مشروطة“ من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ولم يفصح في حينها عن طبيعة هذه الشروط.

وكان بنك الكويت المركزي قال، في تشرين الأول/ أكتوبر، إنّه أعطى موافقة مشروطة ”لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية“.

وتضمنت شروط بنك الكويت المركزي عدم المساس بالعمالة الوطنية، وأن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة لتحويل الأصول التقليدية كي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على وحدة البنك الأهلي المتحد–الكويت، ككيان منفصل حفاظًا على التنافسية.

وقال بيتك، في وقت سابق، إنه يعمل على استكمال متطلبات بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي لإتمام عملية الاستحواذ.