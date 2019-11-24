محافظ المركزي السعودي: النظام المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة

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قال أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، إن النظام المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة.