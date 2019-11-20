استقالة محافظ البنك المركزي السوداني يحيى جنقول

قدم محافظ البنك المركزي السوداني، يحيى حسين جنقول، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

وعيّن ”جنقول“ محافظًا لبنك السودان المركزي في الثلاثين من مايو/ أيار الماضي، بقرارٍ صادر من المجلس العسكري الانتقالي ”المحلول“.

وشغل جنقول منصب نائب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وتم تعيينه في منصب مكلّف بمهام المحافظ بعد إعفاء المحافظ السابق محمد خير الزبير في مارس/ آذار الماضي.

وعدّد جنقول في خطاب تم تداوله، اليوم الأربعاء، النقاط التي أحرزها خلال فترات قيادته للبنك المركزي السوداني، وقال إن ”فترته شهدت معالجة أزمة الأوراق النقدية التي أضرت كثيرًا بالمواطن، وكانت وصمة سلبية بحق البنك وموظفيه، وتمّ وضع الإطار الأساسي السليم لمعالجة بقية المشاكل الأخرى المتمثّلة في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.

ولم يذكر جنقول في خطابه الأسباب التي تقف وراء استقالته من المنصب.