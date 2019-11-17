 3.4 % نمو ودائع البنوك الأردنية في 9 أشهر‎ – إرم نيوز‬‎

3.4 % نمو ودائع البنوك الأردنية في 9 أشهر‎

3.4 % نمو ودائع البنوك الأردنية في 9 أشهر‎

المصدر: رويترز

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم الأحد نمو إجمالي ودائع البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام 3.4% إلى 35.015 مليار دينار (49.3 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2018.

وكانت ودائع البنوك الأردنية نحو 33.84 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

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