القروض المتعثرة ببنوك الإمارات بأعلى مستوى في 5 سنوات

قالت وكالة ”بلومبرج“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن نسبة الديون المتعثرة في مصارف الإمارات، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى تراجع أسعار العقارات وتباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي في الإمارات، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد عربي، بعد المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن بعض البنوك الإماراتية لجأت إلى تخفيف شروط سداد الدين، من خلال تمديد آجال استحقاق القرض وخفض سعر الفائدة، لافتة إلى أنّ نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى نحو 6.4% بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبينما لم تحدد الوكالة حجم القروض المتعثرة، أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي أن إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الوطنية والأجنبية في الدولة وصلت لحوالي 1.565 ترليون درهم (426 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/ أيلول.

وتمتلك الإمارات، وهي عضو رئيس في منظمة ”أوبك“، أكبر جهاز مصرفي في الدول العربية بإجمالي أصول بلغت نحو 3 ترليونات درهم (817 مليار دولار)، وفقًا لتقرير البنك المركزي.

وكشفت تقارير رسمية صادرة مطلع العام الجاري، أنّ البنوك العاملة في الإمارات تجنّب مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بواقع 106.1% كأحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي بالدولة، متخطية بذلك معايير المصرف المركزي التي تتطلب نسبة 100% ومتفوقة على البنوك الأوروبية بأكثر من الضعفين.