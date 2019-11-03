”المركزي الإماراتي“ يتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في 2019‎

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توقع محافظ البنك المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.4% في 2019. وأوضح المحافظ أن نمو الائتمان بلغ 5% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وقال المنصوري، إن نمو الودائع في الفترة ذاتها بلغ 4%.