”المركزي الإماراتي“ يتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في 2019‎

”المركزي الإماراتي“ يتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في 2019‎

المصدر: رويترز

توقع محافظ البنك المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.4% في 2019.

وأوضح المحافظ أن نمو الائتمان بلغ 5% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المنصوري، إن نمو الودائع في الفترة ذاتها بلغ 4%.

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