”مصارف لبنان“ تؤكد عمل البنوك الجمعة وتحث العملاء على مراعاة ”مصلحة البلد“

قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، إن البنوك ستعيد فتح أبوابها غدًا الجمعة؛ لتوفير الحاجات ”الملحة“ بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد، لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا في اعتبارهم ”مصلحة البلد“.

وأشارت الجمعية، في بيان، إلى أنها تأمل بأن ”يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابيًا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية“.

وأكدت الجمعية، بحسب بيانها، أن البنوك ستستأنف النشاط ”لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، ومن بينها دفع الرواتب والأجور“.