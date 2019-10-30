مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

خفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس، عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25 %، وعلى ودائع ليلة إلى 2%، وعلى ودائع شهر إلى 2.6 %. وقلص سعر الإقراض إلى 4% من 4.25 %.

كما قرر بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء خفض سعر الخصم إلى 2.75 % من 3%.

وقال البنك المركزي في تغريدة إن هدف القرار ”تخفيض كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي والإبقاء على هامش مريح لصالح الدينار الكويتي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار“.

وفي وقت سابق، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

إلى ذلك قررمجلس الاحتياطي الاتحادي تخفيض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 %، أسقط المركزي الأمريكي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه ”سيتحرك بالنحو الملائم“ لصيانة النمو الاقتصادي – وهو ما كان يُعتبر تلميحا إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.

وبدلًا من ذلك، قال مجلس الاحتياطي إنه سوف ”يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم“ لسعر الفائدة المستهدف، في عبارة أقل حسما.

كما خفض البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

مصرف الإمارات المركزي كذلك قرر اليوم الأربعاء تخفيض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي أنه خفض أيضًا سعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس.