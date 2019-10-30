قفزة كبيرة في ديون مصر الخارجية

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية تموز/يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار، بنسبة 17.3% عن نهاية تموز/يونيو 2018.

وأعلنت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك، ”سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة“.

وأرجع البنك ارتفاع الدين إلى ”زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 400 مليون دولار“.

ولفتت النشرة إلى ”تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36%“، لكنه شدد على أنّها ”في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية“.

ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل في فئة المديونية طويلة الأجل التي يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرًا.