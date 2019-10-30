مصارف لبنان تفتح أبوابها لموظفيها دون العملاء الخميس‎

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، الأربعاء، استئناف النشاط المصرفي داخل الفروع، ابتداء من غد الخميس، لموظفي المصارف فقط دون استقبال العملاء.

جاء ذلك، في بيان ذكرت فيه الجمعية أنها ستتخذ قرارًا بشأن بدء تعاملات الجمهور داخل الفروع خلال الأيام القادمة.

ويتزامن تصريح الجمعية، مع إعلان الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة.

وفي كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، أعلن الحريري تقديم الحكومة استقالتها إلى الرئيس عون، قائلًا إن ”الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يومًا قرارًا سياسيًا يوقف التدهور الحاصل“.

وبدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، ولتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولا سيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية، لتنفيذ مطالبهم.