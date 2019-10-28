حاكم مصرف لبنان يكذّب قناة أمريكية

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الإثنين، إن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام؛ من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.

وكذب المسؤول اللبناني عنوانًا نشرته ”سي.ان.ان“ اليوم الإثنين، قائلًا إنه لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم.

وتابع: ”لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل“.

وأضاف سلامة أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان، وأنه ”لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون“ عندما يعاد فتح البنوك في لبنان.