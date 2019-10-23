مصارف لبنان تواصل الإغلاق‎ الخميس‎

أعلنت جمعية المصارف في لبنان استمرار إغلاق أبواب البنوك، يوم الخميس، بانتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب، يوم الأربعاء.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني إغلاق المصارف، وذلك بعد اندلاع احتجاجات في البلاد رفضًا لضرائب فرضتها الحكومة في موازنة 2020، قبل أن يرتفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة وزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرها في موازنة العام المقبل، والبدء بتنفيذها.

وحددت الحكومة اللبنانية، الخميس، موعدًا لعقد جلسة لمجلس الوزراء للمباشرة بتنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

ويوم الإثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء موازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.