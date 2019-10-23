بنك عودة يرد على الادعاء اللبناني: لم نتدخل في أي ”إثراء غير مشروع“

نفى بنك عودة اللبناني اليوم الأربعاء، تدخله في أي عمل يتعلق بـ ”إثراء غير مشروع“، بعدما وجه الادعاء العام اتهامات للبنك، ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة من بنك عودة.

وقال البنك في بيان: ”بالإشارة إلى المعلومات الصحفية المتداولة بتاريخ اليوم حول ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عودة بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع… ينفي البنك نفيًا قاطعًا تدخله بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة“.

وأكد البنك ”التزامه في العقود موضوع الادعاء، وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون“.