تركيا تخطط لتحويل 17 مليار دولار من البنك المركزي إلى الخزانة

تعمل الحكومة التركية على تشريع لتحويل حوالي 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر: إن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا تمت الموافقة عليها قد تسمح بتحويل حوالي 100 مليار ليرة (17.1 مليار دولار) إلى الخزانة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب.

وأقر البرلمان التركي في تموز/يوليو الماضي قانونًا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.

ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 % للعام الحالي من 1.8% في تقديراتها السابقة.

وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة.