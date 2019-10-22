البنك الأوروبي للإنشاء يعارض تعيين مدير سابق لبنك خلق كرئيس تنفيذي لبورصة إسطنبول

قال مسؤول بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الثلاثاء، إن البنك يعارض قرار الحكومة التركية تعيين خاقان آتيلا، وهو مدير سابق لبنك ”خلق“ أودع السجن في الولايات المتحدة، كرئيس تنفيذي لبورصة إسطنبول التي يملك فيها البنك الأوروبي حصة كبيرة.

وأضاف المسؤول أن البنك الأوروبي سيناقش الأمر مع السلطات التركية، بينما أبلغ مسؤولون آخرون رويترز أن الموضوع هو أحد بضعة خلافات بين البنك وتركيا التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بشأن عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وفي 2018، حكم على آتيلا بالسجن 32 شهرًا في سجن أمريكي في أعقاب إدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أمريكية. وفي ذلك الوقت أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية قائلًا إنها هجوم سياسي على حكومته.

وأطلق سراح آتيلا وعاد إلى تركيا في يوليو /تموز، وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس الإثنين أنه عٌين رئيسًا تنفيذيًا لبورصة إسطنبول.

وقال جوناثان تشارلز مدير الاتصالات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: ”لم يتم التشاور معنا ونحن لا نؤيده.. سنناقش الأمر مع السلطات“.

ويملك البنك الأوروبي حصة 10 % في بورصة إسطنبول التي جاءت العام الماضي في المركز الخامس عشر بين أكبر البورصات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وورد اسم آتيلا اليوم الثلاثاء في الموقع الإلكتروني لبورصة إسطنبول كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر: ”عبّر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بوضوح عن اعتراضه.. عضو البنك في مجلس إدارة بورصة إسطنبول لم يوافق على هذا التعيين“، مضيفًا أن موقف البنك لا يخلق عقبة قانونية.

وهناك 378 شركة مسجلة في بورصة إسطنبول التي بلغت قيمتها السوقية المحلية 149.3 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت أرباحها الصافية 993 مليون ليرة (170 مليون دولار) بزيادة 225 % من 2018 .