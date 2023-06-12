سويسرا.. مصرف "يو بي إس" يبدأ عملية شاقة لدمج "كريدي سويس"

ويُحضّر "يو بي إس" للعملية منذ منتصف آذار/مارس ولديه تصوّر بالفعل بشأن ما سيٌبقي عليه وما سيبيعُه أو يغلقه، لكن ما يمكنه القيام به كان محدودًا قبل إتمام عملية الدمج، وفق المحلل المالي لدى "فونتوبيل - Vontobel" أندرياس فينديتي.

وستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقدة تقنيًّا وسياسيًّا، وستُفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا، ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.

ويتوقع بأن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب الدمج.

لكن بحسب رئيس المصرف المركزي السويسري توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

وقال في مقابلة أجرتها معه مجلة "سونداغ تزيتوغ" الأسبوعية، الأحد: "بالطبع إنه أمر مؤسف إذ لم يبق غير (مصرف كبير) واحد.. لكنني على ثقة من أنه في حال عدم نجاح عملية الاستحواذ من قبل (يو بي إس)، سنشهد أزمة مالية دولية".

المحافظة على المواهب

واجه "كريدي سويس" خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في الـ15 من آذار/مارس، في اعقاب انهيار 3 مصارف إقليمية أمريكة.

وتدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت "يو بي إس" على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3,25 مليار دولار أُعلن عنها في الـ19 من آذار/مارس.

وتشمل الصفقة ضمانات لـ"يو بي إس" في حال ظهرت أي مفاجآت سلبية ضمن ملفات "كريدي سويس".

ووقع "يو بي إس" عقد ضمانات مع الحكومة السويسرية الجمعة، يمكن أن تصل قيمتها إلى 9 مليارات فرنك سويسري (8,85 مليار دولار) في حال تجاوزت الخسائر 5 مليارات فرنك.

وما زال العديد من الأسئلة المرتبطة بعملية الدمج بلا أجوبة، لكن فينديتي، لفت إلى أن صدور النتائج المالية للفصل الثاني من العام يفترض أن يوضح الصورة.