سويسرا.. مصرف "يو بي إس" يبدأ عملية شاقة لدمج "كريدي سويس"
استكمل مصرف "يو بي إس" الاثنين، عملية الاستحواذ على منافسه السابق "كريدي سويس"، مطلقًا عملية دمج ضخمة يراقبها الزبائن والموظفون والسياسيون في سويسرا عن كثب.
وحذَّر الرئيس التنفيذي لـ"يو بي إس" سرجيو إرموتي، من أن الأشهر المقبلة ستكون "شاقة"، مضيفًا أنها ستترافق مع "موجة قرارات صعبة،" خصوصًا في ما يتعلق بالتوظيف.
وأعلن المصرف في رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة "إن زي زي" السويسرية "استكملنا عملية الاستحواذ القانونية على (كريدي سويس)"، مؤكدًا "بدء فصل تاريخي جديد".
وأجبر أبرز مصرف في البلاد هو "يو بي إس" على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه "كريدي سويس".
ويُحضّر "يو بي إس" للعملية منذ منتصف آذار/مارس ولديه تصوّر بالفعل بشأن ما سيٌبقي عليه وما سيبيعُه أو يغلقه، لكن ما يمكنه القيام به كان محدودًا قبل إتمام عملية الدمج، وفق المحلل المالي لدى "فونتوبيل - Vontobel" أندرياس فينديتي.
وستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقدة تقنيًّا وسياسيًّا، وستُفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا، ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.
ويتوقع بأن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب الدمج.
لكن بحسب رئيس المصرف المركزي السويسري توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.
وقال في مقابلة أجرتها معه مجلة "سونداغ تزيتوغ" الأسبوعية، الأحد: "بالطبع إنه أمر مؤسف إذ لم يبق غير (مصرف كبير) واحد.. لكنني على ثقة من أنه في حال عدم نجاح عملية الاستحواذ من قبل (يو بي إس)، سنشهد أزمة مالية دولية".
المحافظة على المواهب
واجه "كريدي سويس" خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في الـ15 من آذار/مارس، في اعقاب انهيار 3 مصارف إقليمية أمريكة.
وتدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت "يو بي إس" على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3,25 مليار دولار أُعلن عنها في الـ19 من آذار/مارس.
وتشمل الصفقة ضمانات لـ"يو بي إس" في حال ظهرت أي مفاجآت سلبية ضمن ملفات "كريدي سويس".
ووقع "يو بي إس" عقد ضمانات مع الحكومة السويسرية الجمعة، يمكن أن تصل قيمتها إلى 9 مليارات فرنك سويسري (8,85 مليار دولار) في حال تجاوزت الخسائر 5 مليارات فرنك.
وما زال العديد من الأسئلة المرتبطة بعملية الدمج بلا أجوبة، لكن فينديتي، لفت إلى أن صدور النتائج المالية للفصل الثاني من العام يفترض أن يوضح الصورة.
وأجل "يو بي إس" نشر البيانات بأكثر من شهر إلى الـ31 من آب/أغسطس.
وقالت المحللة لدى "سويسكوت بنك - Swissquote Bank" إبيك أوزكاردسكايا، إن "المحافظة على المواهب ستشكل أحد أكبر التحديات في ظل مغادرة عدد متزايد من الموظفين إثر المخاوف المرتبطة بإلغاء الوظائف".
وأفادت وكالة "فرانس برس" أنه من المنظور السياسي، يتعين على هيئة FINMA المنظمة للقطاع المالي أن "تتأكد من حماية المنافسة، وهو أمر قد يوجب انفصال وحدات معينة في نهاية المطاف".
وأفرجت الحكومة السويسرية والبنك المركزي عن سيولة قدرها 259 مليار فرنك سويسري لتسهيل عملية الاستحواذ.
وقال زعيم كتلة حزب الليبراليين (يمين وسط) في البرلمان داميان كوتييه، الأربعاء: "لدينا مسؤولية أمام شباب هذا البلد تتمثل بضمان عدم تكرار أزمة من هذا النوع".