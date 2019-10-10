ماليزيا تبيع صكوكًا حكومية بملياري رنجيت

ماليزيا تبيع صكوكًا حكومية بملياري رنجيت

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي الماليزي ،اليوم الخميس، إن ماليزيا ستبيع ما قيمته ملياري رنجيت من سندات حكومية إسلامية تستحق في 15 أيلول/سبتمبر 2039.

ويُغلق باب الاكتتاب في الصكوك يوم 14 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

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