إيران تعلن أن بريطانيا دفعت 1.25 مليار دولار كتعويض لأحد مصارفها‎

أعلن السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية دفعت لبنك ”ملتط الإيراني مبلغ 1.25 مليار دولار تعويضًا عما لحق به (البنك) من خسائر.

وأفاد بعيدي نجاد في حسابه الرسمي عبر ”تويتر“، بأن ”الحكومة البريطانية ونتيجة لقرار المحكمة العليا وإلزام وزارة الخزانة في هذا البلد، جرى دفع غرامة 1.25 مليار دولار إلى بنك ملت الإيراني“، معتبرًا أن ”قرار المحكمة البريطانية انتصار حقوقي لإيران“.

وأضاف ”أن الحكومة البريطانية قامت منذ عام 2009 ونتيجة للعقوبات غير القانونية بتطبيق تلك العقوبات على بنك ملت الإيراني“.

وفي 18 من يونيو الماضي، وبعد سنوات من الخلاف مع بنك ملت الإيراني، وافقت الحكومة البريطانية على دفع 1.25 مليار دولار، تعويضًا لهذا البنك عما لحق به من خسائر.

وجاء القرار بعد أن اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن العقوبات المفروضة على بنك ملت الإيراني عام 2009 ”كانت غير شرعية“، وأن تصرف الحكومة البريطانية في هذا الشأن كان غير منطقي، فقامت محكمة العدل الأوروبية بإحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية، وقبل 10 أعوام، قامت بمصادرة أموال بنك ملت بتهمة الالتفاف على العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

ورفع البنك الإيراني بعدها شكوى بأن العقوبات المفروضة عليه أضرت بسمعة البنك وألحقت أضرارًا واسعة به.