ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر استقبلت حوالي 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو/ تموز، ارتفاعًا من 1.9 مليار في يونيو/حزيران، وذلك بزيادة شهرية بلغت 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار. وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجّلت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ…