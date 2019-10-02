ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو

المصدر: سيد الطماوي -إرم نيوز

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر استقبلت حوالي 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو/ تموز، ارتفاعًا من 1.9 مليار في يونيو/حزيران، وذلك بزيادة شهرية بلغت 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار.

وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجّلت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ 13.6%، بما يعادل 314.8 مليون دولار.

يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج سجّلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ26.392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار.

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