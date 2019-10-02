ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر استقبلت حوالي 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو/ تموز، ارتفاعًا من 1.9 مليار في يونيو/حزيران، وذلك بزيادة شهرية بلغت 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار.
وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجّلت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ 13.6%، بما يعادل 314.8 مليون دولار.
يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج سجّلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ26.392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار.