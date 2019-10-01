احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا في مصر

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لديها سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بانتهاء شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، مسجلًا 45.118 مليار دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية قفز إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ44.969 مليار في أغسطس/آب، بزيادة تقدر بنحو 149 مليون دولار.

وكان المركزي المصري أعلن بداية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب مقارنة بـ44.916 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

كما سجل احتياطي النقد الأجنبي، وفقًا للبنك، عددًا من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بعد أن وصل إلى 44.513 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الماضي بنحو 2 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع خلال الشهور التالية محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية يوليو/تموز الماضي.