نمو إجمالي الإنفاق الحكومي بالإمارات 21.6% في الربع الأول

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ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) في الربع الأول من 2019. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، عن البنك المركزي، قوله إنّ ”الإنفاق في الربع الأول زاد 21.6 % مقارنة به قبل سنة“.