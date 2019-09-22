مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار دولار لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه ”1.1مليار دولار“ بالتنسيق مع وزارة المالية لسد العجز في الموازنة.

وكشف البنك المركزي في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في يوليو الماضي اعتمادها الاقتراض لسد عجز بقيمة بـ800 مليار جنيه، وأنها سوف تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية.

يذكر أن مصر تشهد برنامج إصلاح اقتصادي ينتهي بنهاية العام الجاري نال إشادات دولية لكونه شهد إجراءت إصلاحية كانت مؤلمة للمصريين خلال السنوات الأربع الماضية.