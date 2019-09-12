مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار دولار

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 19 مليار جنيه ”مليار و156 مليون دولار“، لسد عجز الموازنة العامة.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذونًا وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وقال ”المركزي“ على موقعه الإلكتروني، إن ”قيمة الطرح الأول بلغت نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا“.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين القصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، والحفاظ على احتياطي النقد.