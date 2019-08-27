ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان لمستوى قياسي جديد

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للبنان إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل، والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.

وأظهرت بيانات من ”آي.اتش.اس ماركت“ ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة تسع نقاط أساس عن إغلاق أمس الاثنين.

وكان الرئيس ميشال عون، قال أمس الاثنين: إن ”للبنان حق الدفاع عن نفسه“، مشبهًا واقعة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين ”بإعلان حرب“، وسط توترات متصاعدة بين حزب الله وإسرائيل.

ويوم الجمعة، خفضت وكالة ”فيتش“ تصنيفها الائتماني للبنان درجة واحدة إلى CCC من B-. وعزت الوكالة الخطوة إلى تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.