بنك في.تي.بي الروسي يستحوذ على حصة ببنك سكيور القطري

قال بنك في.تي.بي، ثاني أكبر بنك في روسيا، اليوم الجمعة تعليقًا على استحواذه على حصة ببنك سكيور القطري إن قطر أبدت اهتمامًا بأن يدخل البنك سوقها المالية.

واستحوذ في.تي.بي على حصة 19%في بنك سكيور وفقًا لما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء أمس الخميس.