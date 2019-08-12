مصدران: مصرفي سابق لدى يو.بي.إس سيمثل قطر في ”دويتشه بنك“

كشف مصدران مطلعان اليوم الإثنين، أن ”يورج زيلتنر“، المدير السابق لدى يو.بي.إس، سيصبح عضوًا في المجلس الإشرافي لدويتشه بنك.

وقال المصدران إن زيلتنر، في منصبه الجديد، سيمثل مصالح الأسرة الحاكمة في قطر.

وعُين زيلتنر، الرئيس السابق لإدارة الثروات لدى يو.بي.إس، في وقت سابق من العام الجاري رئيسًا تنفيذيًا لكيه.بي.إل يوربيان برايفت بانكرز، التي تسيطر عليها أسرة آل ثاني القطرية.

وتملك الأسرة 6.1 % من دويتشه، وهي من بين أكبر المساهمين في المصرف، ومن المتوقع أن يحل زيلتنر محل ريتشارد ميدينجز الذي سيغادر المجلس.

وانتقل الممثل السابق لقطر في المجلس الإشرافي ستيفان سايمون في الآونة الأخيرة إلى إدارة دويتشه بنك، فيما أوردت بلومبيرغ تقريرًا بشأن النبأ أولًا.