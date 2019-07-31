ثلاثة بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة

نفذت ثلاثة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خفضًا فوريًا على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي.

وقرر الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 %، مقارنة مع 2.25 و2.50 %.

وخفضت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة، فيما قررت الكويت تثبيتها من دون تغيير، بينما لم يعلن المركزي القطري والعُماني عن موقفهما حتى الآن.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس، إلى 275 نقطة أساس.

وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

وفي خطوة مماثلة، قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كل عملياته الأساسية.

وأضاف المركزي الإماراتي، في بيان، أنه جرى خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة.

كما قام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 % إلى 2.50 %.

وذكر المركزي البحريني أنه تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.50 % إلى 2.25 %، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.10 % إلى 2.85 %.

بينما ثبت بنك الكويت المركزي سعر الخصم بدون تغيير عند 3 %، حيث قال في بيان: إن تثبيت الفائدة يأتي من أجل تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.