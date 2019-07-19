المركزي الأوروبي يخطط لاستئناف مشتريات السندات الحكومية بحلول نوفمبر

نقلت مجلة دير شبيجل الألمانية، اليوم الجمعة، عن مصادر في البنك المركزي الأوروبي قولها إن رئيس البنك ماريو دراجي يخطط لاستئناف مشتريات السندات الحكومية بحلول نوفمبر تشرين الثاني لدعم اقتصاد منطقة اليورو الهش.

وقالت المجلة إن دراجي يأمل بأن هذا التحرك سيشجع الشركات على المزيد من الاستثمار، والمستهلكين على زيادة الاستهلاك.

وتنتهي فترة رئاسة دراجي للمركزي الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول، وتم ترشيح المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لتحل محله. وسيجري البرلمان الأوروبي تصويتًا غير ملزم على تعيينها الذي من المتوقع أن يحصل على موافقة نهائية من زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة دورية في 17 و18 أكتوبر.

والأسبوع الماضي، قال أجنازيو فيسكو عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي إن البنك سيحتاج إلى تبني المزيد من الإجراءات التوسعية إذا لم ينتعش اقتصاد منطقة اليورو، وإنه سيدرس خياراته خلال“الأسابيع المقبلة“.

وأرجأ المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي أي زيادة للفائد لمدة عام على الأقل خلال اجتماعه في الخامس والسادس من يونيو حزيران، وفتح دراجي الباب أمام المزيد من إجراءات التحفيز في الأسابيع التالية. ومن المنتظر أن يجتمع المجلس مجددًا لمناقشة السياسة النقدية في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليو تموز.