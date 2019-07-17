صندوق النقد: التجارة العالمية تتباطأ بسبب النزاعات‎ والتوترات

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين وآخرين، وإن عدم التيقن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، إن ”نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية“، معيدة التأكيد على تقديرات الصندوق، بأن ”الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تمحو 0.5% من النمو الاقتصادي العالمي في 2020“.

وأضافت أن ”هناك تراجعًا في نمو التجارة العالمية،“ مشيرة إلى أن ”النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا مثل قرار الولايات المتحدة وضع الشركة التكنولوجية الصينية هواوي على قائمة سوداء، قد تؤدي أيضًا إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية“.