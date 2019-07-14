محافظ المهرة اليمنية يرفض توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي في عدن

أعلن محافظ محافظة المهرة اليمنية، ”راجح باكريت“، اليوم الأحد، وبشكل صريح تمرده ورفض توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن.

وضرب باكريت بمذكرات البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة عرض الحائط، مؤكدًا أن ”إيرادات المهرة ستبقى في المحافظة، ولن تورد إلى مركزي عدن“.

جاء ذلك في لقاء جمع ”باكريت“ بالسلطة المحلية في المهرة اليوم، استنكر خلاله ما جاء في المذكرات سابقة الذكر، لافتًا إلى أن ”ما جاء من عبارات وكلمات في هذه المذكرات غير مسؤولة وغير مقبولة وتحمل اتهامات باطلة“.

وقبل أيام، طالبت نيابة الأموال العامة، البنك المركزي اليمني بتجميد صلاحيات محافظ المهرة ”تحفظيًا“، كما دعت البنك المركزي فرع المهرة إلى تجميد حساب دعم المحافظة، وهو الأمر الذي لم يتم.

وطفت إلى السطح مؤخرًا خلافات حادة بين محافظ المهرة ومحافظ البنك المركزي، الذي يحاول ربط فرع مركزي المهرة بالمركز الرئيسي في عدن، وهو ما رفضه باكريت اليوم وأعلن تمرده على تلك التوجيهات.

وكان البنك المركزي في عدن، قد استعان بهيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة لإجبار السلطة المحلية في المهرة على توريد إيراداتها إلى عدن.

ويتهم ”باكريت“ بالاستيلاء على أكثر من 17 مليار ريال من إيرادات محافظة المهرة منذ منتصف العام الجاري، وهو ما ينفيه باكريت بشدة.