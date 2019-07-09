اشتية: نستعد لاستخدام عملة رقمية مشفرة لتجاوز العراقيل الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته بصدد استخدام ”عملة رقمية ومشفرة“، لتجاوز العراقيل الإسرائيلية.

وأضاف اشتيه في كلمة له خلال افتتاحه ”مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب“ برام الله:“نحن بصدد الذهاب إلى العملة الرقمية والمشفرة، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه“.

ولم يقدم رئيس الحكومة مزيدًا من الإيضاحات حول طبيعة هذه العملة.

وتستخدم أراضي السلطة الفلسطينية حاليًا، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي.

وتبحث الحكومة الفلسطينية عن استحداث آلية مدفوعات غير العملة الإسرائيلية، لتجنب مشاكل مرتبطة بفائض الشيكل في السوق المحلية.

وذكر رئيس الوزراء:“نعمل على أن نحوّل الحكومة الإلكترونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن“.

وشدد على ضرورة العمل على ”حفظ المعلومات في المؤسسات الرسمية“، مشيرًا إلى أن ”اختراق المعلومات هو جزء من الحرب الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية“.