العجز التجاري لتونس يرتفع إلى مستوى قياسي عند 3.4 مليار دولار

قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الإثنين، إن العجز التجاري لتونس اتسع بنسبة 20 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، ليسجل مستوى قياسيًا عند 9.8 مليار دينار (3.39 مليار دولار).

وزادت الواردات 14.5 % إلى 32.7 مليار دينار في الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى شهر يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفعت الصادرات 12.5 % إلى 22.9 مليار دينار.

ويُعد العجز أحد المشاكل الرئيسية في مواجهة الحكومة، التي تكابد أزمة اقتصادية، وقد ساهم في انحدار احتياطي النقد الأجنبي التونسي الذي لم يعد يغطي سوى واردات 75 يومًا.

ورغم الإشادة التي نالتها على تحولها الديمقراطي عقب انتفاضة عام 2011، تُعاني تونس في ظل إصلاحات اقتصادية قاسية لتقليص الإنفاق العام جرى الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.