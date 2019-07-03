إيران: أغلقنا 6 ملايين حساب مصرفي بسبب التهريب وغسيل الأموال

قال رئيس فرقة العمل لمكافحة التهريب في إيران، علي مويدي، إنه خلال السنوات الست الماضية، تم حظر ما يقرب من 6 ملايين حساب مصرفي إيراني بسبب أنشطة التهريب وغسيل الأموال.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مويدي، قوله مساء الأربعاء: ”منذ عام 2013، كان هناك 6 ملايين رقم حساب مشوش في البلاد كانت نشطة في مجال غسيل الأموال وعمليات التهريب، يتعلق بعضها بالمخدرات“، مشيرًا إلى أن ”العامين الماضي والحالي شهدا ذروة عملية حجب هذه الحسابات“.

وأضاف أن ”ستة ملايين رقم حساب مصرفي موزعة على أشخاص عاديين وكيانات قانونية ورعايا أجانب متورطين في تهريب البضائع، وأن حجب هذه الحسابات تم بالتعاون مع البنك المركزي“.

وفي العقد الماضي، كانت هناك قضايا فساد خطيرة ومثيرة للجدل في إيران، حيث وقعت انتهاكات بالمليارات الدولارات، وقامت الحكومة والبرلمان الإيراني أيضًا بأنشطة لتزويد FATF بمجموعة عمل مالي محددة.

وقال رئيس فرقة العمل لمكافحة التهريب في إيران إن أكثر من مليوني حساب مصرفي مملوك للكيانات القانونية تم حظرها، ويتم مراقبة وحظر حوالي 700 ألف رقم حساب آخر“.

وعن عدد الحسابات المغلقة للرعايا الأجانب، قال علي مويدي إنه ”تم حظر 582 ألف حساب مصرفي للمواطنيين غير الإيرانيين“، منوهاً إلى أن 88 ألف حساب آخر يشتبه في ارتكابهم جريمة لم يتم معالجتها بعد.

وقال إن ”الجرائم المتعلقة بهذه الحسابات كانت بالتعاون مع بعض البنوك وموظفيها، لأنهم إذا كانوا يتصرفون وفقًا للشروط والأحكام ومع بذل العناية الكافية لفتح حساب، فلن يحدث هذا بالتأكيد“.