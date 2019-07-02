”فيتش“: تباطؤ نمو الاقتصادات يسبب صعوبات لبنوك الأسواق الناشئة

قالت وكالة ”فيتش“ اليوم الثلاثاء، إن تباطؤ نمو الاقتصادات يسبب ”صعوبات“ للبنوك في الأسواق الناشئة.

وأوضحت فيتش، في بيان لها، أن عوامل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الحمائية التجارية، وانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار والاضطرابات السياسية تمثل ”مخاطر كبيرة في العديد من الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة على المدى القريب“.

وتتوقع ”فيتش“ تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى 4.5% في 2019 من 5.1% في 2018، و5.2% في 2017، جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين وغيرها.

ومع ذلك تتوقع ”فيتش“ ارتفاع معدل نمو الأسواق الناشئة إلى 4.8% في 2020، بفضل تقليل الضغط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة، ما يساعد المقترضين.

وحذر قادة مجموعة العشرين السبت الماضي، من تنامي المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي، ودعوا إلى توفير مناخ تجاري حر ونزيه.

واتفقت الولايات المتحدة والصين، خلال قمة العشرين في أوساكا باليابان، على استئناف محادثات التجارة، ما يعطي بعض الأمل في إمكانية تسوية للنزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.