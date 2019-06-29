الحكومة المصرية تنفي إصدار عملات معدنية جديدة ”دون سكها“

نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباء تفيد بإصدار عملات معدنية من فئة ”1 جنيه مصري“ غير منقوشة ومن دون سكها، بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه مصري.

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، أن الحكومة ”لا تصدر عملة من فئة الجنيه أو أي عملات نقدية أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة، ويتم سكها وفقًا لأحدث الطرق الآلية المُتبعة“.

وأوضح في بيان، أن الحكومة ”تقوم باستيراد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج للفئة 1 جنيه أو لفئة الـ50 أو 25 قرشًا، وأن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين، مثل ما حدث مُؤخرًا من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والـ50 قرشًا“.