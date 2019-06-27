مصر تدرج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك ”يورو كلير“

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وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك ”يورو كلير“ لإتاحة التعامل على تلك الأدوات لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، وخصوصًا البنوك المركزية. ”يورو كلير“، هي شركة خدمات مالية مقرها بلجيكا تعمل في تسوية معاملات الأوراق المالية وحفظها. وأضافت الحكومة في بيانها اليوم، أنه تقرر أيضًا إنشاء شركة…