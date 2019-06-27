وزير المالية اللبناني ردًّا على تقرير موديز: ”الأمور تحت السيطرة“

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اليوم الخميس، إن ”الأمور تحت السيطرة“، وذلك ردًّا على سؤال بشأن تقرير أصدرته ”موديز“ تضمن تحليلًا ائتمانيًّا للبنان، وتحدث عن احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفًا عن السداد.

وكان خليل يتحدث إلى الصحفيين في مقر الحكومة في بيروت قبل بدء جلسة لمجلس الوزراء.

وكانت ”موديز إنفستورز سيرفيس“، قالت في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ الـ 25 من حزيران/يونيو الجاري، إنه ”على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفًا عن السداد بموجب تعريفنا“ .