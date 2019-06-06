”النقد الدولي“ ينتقد إدارة ترامب في إصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة من أن تصعيدًا للنزاعات التجارية أو تباطؤًا مفاجئًا في الأسواق المالية قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وفي مراجعة للسياسات الأمريكية، قالت المؤسسة المالية الدولية إن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق نمو عند 2.6 % هذا العام، وهو معدل أسرع من توقعات النمو التي أصدرها صندوق النقد في شهر أبريل/نيسان والبالغة 2.3 % ويدعمه تيسير للأوضاع في الأسواق المالية.

لكن مسؤولين بصندوق النقد قالوا، إن النظام المالي الأمريكي يبدو عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، وإن الأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة.

وقال نيجل تشوك رئيس بعثة صندوق النقد إلى الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: ”ذلك هو عامل الخطر الذي نشعر بأنه أكبر مبعث قلق لدينا حيال الاقتصاد الأمريكي“.

وفي تقريره، انتقد صندوق النقد محاولات إدارة ترامب لإصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية، وقال إن من المهم بشكل خاص حل النزاع التجاري مع الصين، مضيفًا أن ذلك النزاع يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي.

وقال التقرير: ”تزايد رسوم الاستيراد والخطوات الأخرى التي اتخذتها الإدارة (الأمريكية) يقوضان النظام التجاري العالمي“.

وقال صندوق النقد أيضًا إن الهيئات المنظمة للقطاع المالي الأمريكي لم تفعل ما يكفي للتصدي لنقاط ضعف متزايدة في النظام المالي، محذرًا من أضرار محتملة على الاقتصاد الأمريكي.