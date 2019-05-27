المركزي التركي يتدخل مجددًا لدعم الليرة قبل انتخابات إسطنبول

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، عن رفع متطلبات احتياطي الإيداع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن الخطوة الجديدة تستهدف الدفاع عن الليرة، ومعالجة نضوب الاحتياطي، وتقليص شكاوى قطاع الأعمال في فترة الاستعداد لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول الشهر القادم.

ونقلت الوكالة صباح اليوم، بيانًا للبنك المركزي التركي، هو الثاني خلال فترة قصيرة، يرفع فيه متطلبات الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبما يمكن أن يسحب من سيولة السوق حوالي 4.2 مليار دولار.

وأضافت أن ”المركزي“ لم يعلّل لقطاع الأعمال والاستثمار موجبات ودواعي هذه الخطوة.

واستذكر التقرير أن بيانات المركزي التركي كانت كشفت الأسبوع الماضي أن حجم الاحتياطي الأجنبي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ اكتوبر الماضي؛ الأمر الذي استدعى تدخلًا جديدًا لدعم الليرة قبل انتخابات الشهر القادم.