السعودية تبيع صكوكا بقيمة 2.84 مليار ريال في إصدار شهري

السعودية تبيع صكوكا بقيمة 2.84 مليار ريال في إصدار شهري

المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، إن ”المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو أيار“.

وانقسم بيع الدين إلى شريحة بقيمة 655 مليون ريال تُستحق في 2028، وشريحة ثانية بقيمة 2.185 مليار ريال تُستحق في 2031.

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