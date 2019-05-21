ضمن مساعي التحرر الاقتصادي.. الحكومة الفلسطينية تُنشئ بنكًا للتنمية

أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بأن الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتية شكلت لجنة وزارية لإنشاء بنك التنمية الفلسطيني.

وقال خلال تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الحكومة ”رصدت رأس مال بمقدار 150 مليون دولار“، لافتًا إلى أن البنك سيركز على المشاريع التنموية، ودعم المشاريع الصغيرة في فلسطين.

وأضاف العسيلي أن ”البنك سيوفر فرصًا للفلسطينيين من أجل مشاريعهم الخاصة، بما يدعم عجلة التنمية الفلسطينية، ويوفر بدائل اقتصادية للفلسطينيين“، مشيرًا إلى أن ذلك ”يأتي ضمن خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل“.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تعطي أولوية للمشاريع الإستراتيجية والاستثمارية، ضمن خططها لتوفير فرص عمل وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع العسيلي قائلًا:“نعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، وسنقدم كل الدعم للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني“.

وأشار إلى أن الوزارة ”ستعمل على بناء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، بما يحفز رجال الأعمال للاستثمار في الأراضي الفلسطينية“.