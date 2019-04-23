”المركزي اليمني“ يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي اليمني استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لتمويل واردات السلع إلى البلد الذي صار على شفا مجاعة بسبب حرب مستمرة منذ 4 أعوام، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

وذكرت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن فرع البنك المركزي في عدن أصدر بيانًا باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق ”أيهما أقل“.

ونقلت الوكالة عن البيان، أن ذلك سيغطي ”الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية“ التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وتهدف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونًا في حاجة لمعونات إنسانية، فيما وصل نحو ثلثي المناطق في اليمن إلى حالة ”ما قبل المجاعة“.