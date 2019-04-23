3 أسابيع للبت النهائي في استحواذ ”دبي الإسلامي“ على بنك ”نور”

انتقلت مفاوضات اندماج بنكي ”دبي الإسلامي“ و“نور“ إلى مرحلة جديدة نهائية باشرت فيها المؤسستان استطلاع فرص الاستحواذ ضمن مهلة حددها بنك دبي الإسلامي بثلاثة أسابيع.

وكانت تقارير متتالية تحدثت خلال الأشهر الماضية عن رغبة المؤسستين بالاندماج الذي يرفع موجودات الوحدة الجديدة إلى 75 بليون دولار (277 بليون درهم).

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن مجلس إدارة ”دبي الإسلامي“ أقر مبدئيًا الشروع في استطلاع إمكانية الاستحواذ وأبلغ بذلك السوق المالي محددًا مهلة ثلاثة أسابيع لهذه الدراسة الاستطلاعية، مشيرة الى أن أسهم بنك دبي الإسلامي ارتفع 1.2% بعد البيان الرسمي عن مباشرة استطلاع فرص الدمج، علمًا أن أسهم دبي الإسلامي حققت ارتفاعًا بنسبة 4% منذ بداية السنة، مدعومة ببيان عن تحقيق أرباح في الربع الأول من السنة بحوالي 1.34 بليون درهم.

يشار إلى أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي المساهم الأكبر في ”دبي الإسلامي“ بنسبة 28%، فضلاً عن أنها أحد المساهمين في بنك نور.