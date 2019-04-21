بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة إلى 45 جنيهًا للدولار

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في السودان (سونا)، بأن البنك المركزي رفع سعر العملة المحلية اليوم الأحد إلى 45 جنيهًا للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وبحسب البنك، فإن الإجراء يأتي ”تزامنًا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية“، بحسب الوكالة.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد قالتا اليوم الأحد، إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار في البنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.