مؤسسة ”النقد العربي“ تسعى لزيادة عدد البنوك في السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“ أنها تسعى إلى زيادة عدد البنوك في المملكة، لكنها في الوقت نفسه تشجع الاندماجات بين المصارف بهدف تعزيز وضعها المالي.

وقال أحمد الخليفي، حاكم المؤسسة، إن الاندماجات تدعم أيضا سياسة ”ساما“ في توسيع العمليات المصرفية ما يعزز مصالح البنوك ومساهميها وعملائها ويتيح لها زيادة النشاط الإقراضي والاستثماري في المملكة بشكل كبير.

وأضاف في مقابلة مع مجموعة ”اكسفورد بيزنس“ البريطانية أن ”القطاع المصرفي في السعودية شهد نموا كبيرا في العمليات والقاعدة الرأسمالية في السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد فروع المصارف التجارية الأجنبية والمؤسسات المالية الاستثمارية التي حصلت على تراخيص“.

وتابع: ”هذا النمو يدعم أهداف ساما في إنشاء مزيد من البنوك وتوسع عملياتها وفروعها لتحقيق قيمة مضافة وتوسيع النشاط المصرفي في المناطق الريفية والاستثمار في تقنيات حديثة وتأمين خدمات مصرفية عالية المستوى“.

وأكد الخليفي أن ”ساما“ ستحافظ على الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي القائم منذ عام 1985 على أساس أنه حقق الاستقرار في النظام المالي السعودي وأن تأثيره على معدلات التضخم في المملكة يعتبر ضعيفا.